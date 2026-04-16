4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавство України передбачає, що за військовослужбовцями, захопленими в полон, зберігаються всі види грошового забезпечення, які щомісячно виплачуються їхнім сім’ям. Проте за роки повномасштабного вторгнення з’явилася чергова серйозна проблема: законодавством не враховано, що відносини в сім’ях можуть бути різними, а отримані кошти не завжди витрачаються в інтересах самого військового. І самі члени сім'ї часто стають заручниками ситуації, витрачаючи гроші на побут, не знаючи, що їх доведеться повертати.

Історія 22-річного військовослужбовця, який після 35 місяців російського полону був змушений судитися з власною матір’ю за повернення майже 4 мільйонів гривень свого грошового забезпечення, сколихнула український медіапростір.

Протягом часу, що військовий перебував у полоні, його мати щомісячно отримувала виплати, які складали близько 125 тисяч гривень на місяць. Після повернення сина жінка заявила, що грошей немає, оскільки вони були витрачені на ремонт, техніку та борги.

Рівненський районний суд рішенням від 13.04.2026 у справі № 570/6026/25 задовольнив позов військового майже в повному обсязі, зобов’язавши матір повернути близько 3,9 млн грн. Позиція суду ґрунтувалася на тому, що ці кошти є грошовим забезпеченням військовослужбовця, а не особистим доходом матері. Хоча виплата була законною в момент здійснення, право на розпорядження цими коштами належить саме військовому.

Суд визнав, що виплата грошового забезпечення матері під час полону сина була правомірною на момент отримання. Однак після звільнення військовослужбовця з полону підстава для подальшого утримання цих коштів відповідачкою відпала.

Грошове забезпечення військовослужбовця є його особистою власністю, навіть під час полону, а батьки, або інші члени сім’ї, отримують такі кошти лише тимчасово, для забезпечення потреб сім’ї, але не стають їх власниками. Після повернення військовослужбовця з полону збереження коштів матір’ю без згоди сина є безпідставним набуттям у розумінні ст. 1212 ЦК України.

Кошти для родини військовополоненого чи безпідставно набуте майно?

Цей кейс викликає доволі логічне питання, чи є кошти, виплачені державою родичам полоненого, «безпідставно набутим майном» після його звільнення? Розглянемо вже напрацьовану судову практику, що стоїть за захистом майнових прав військовослужбовців.

Для розуміння того, як працюватимуть подальші судові засідання у цій справі, необхідно розглянути норми ЦК України щодо кондикційних зобов’язань. Відповідно до частини першої статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути це майно.

Кондикційні зобов'язання виникають за наявності одночасно таких умов: набуття чи збереження майна однією особою за рахунок іншої, набуття чи збереження майна відбулося за відсутності правової підстави або підстава, на якій майно набувалося, згодом відпала.

Рішення Верховного Суду

У постанові Верховного Суду від 24 грудня 2025 року у справі № 131/191/25 мова йде про стягнення безпідставно набутих виплат дружиною військового.

Військовослужбовець перебував у російському полоні майже два роки. Під час його полону колишній дружині, як законному представнику їхнього спільного неповнолітнього сина, військова частина виплачувала повне грошове забезпечення позивача на підставі Порядку № 884 (постанова КМУ від 30.11.2016 № 884) та відповідного наказу командира частини. З цих коштів регулярно утримувалися аліменти на дитину. Загальна сума, отримана відповідачкою, становила 2 334 819,86 грн. Після повернення з полону позивач вимагав повернення коштів понад сплачені аліменти.

Суд першої інстанції відмовив військовому у позові, вважаючи, що виплата відбулася на законній підставі. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та задовольнив позов частково: стягнув з відповідачки 1 447 087 грн як безпідставно набуті кошти. Суд вказав, що після повернення військовослужбовця з полону підстава для виплати коштів матері дитини відпала, а відповідачка не довела, що кошти понад аліменти були витрачені на потреби дитини.

Верховний Суд залишив постанову апеляційного суду без змін, а касаційну скаргу відповідачки — без задоволення.

ВС виснував, що грошове забезпечення, виплачене законному представнику дитини під час полону військовослужбовця, після його звільнення може бути визнане безпідставно збереженим майном, якщо підстава для його отримання відпала. Кондикційне зобов’язання виникає не лише за відсутності підстави на момент набуття, а й коли вона відпала згодом.

Оскільки з грошового забезпечення вже утримувалися аліменти в максимальному розмірі (1/4 доходу), додаткове отримання матір’ю решти коштів понад аліменти не відповідає меті державної виплати — забезпеченню потреб дитини під час полону батька.

Збереження коштів після повернення військовослужбовця з полону суперечить засадам цивільного законодавства. Суд зазначив, що одночасне отримання аліментів і повного грошового забезпечення створює несправедливе збагачення.

Рішенням від 26.03.2026 у справі № 344/16241/25 Івано-Франківський міський суд частково задовольнив позов військовослужбовця, який повернувся з російського полону, і стягнув з його повнолітнього сина 1 608 841,83 грн як безпідставно набуті кошти.

Посилаючись на практику Верховного Суду та положення статей 1212, 3 ЦК України, суд дійшов висновку, що після повернення батька з полону син не мав правових підстав утримувати його грошове забезпечення.

Важлива зміни з лютого 2025 року

Як бачимо судова практика на стороні військовослужбовців. Після звільнення з полону підстава для утримання його грошового забезпечення членами сім’ї відпадає. Кошти, отримані родиною, визнаються безпідставно збереженими і підлягають поверненню, якщо отримувач не доведе, що вони були витрачені саме на утримання дитини чи спільні сімейні потреби відповідно до мети виплати.

Це створює складну ситуацію для багатьох сімей. Родина отримує виплату законно під час полону (для підтримки близьких), але після повернення військового мусить повернути кошти, навіть якщо вони вже витрачені.

З 1 лютого 2025 року згідно із Законом № 3995-IX від 08.10.2024 та постановою КМУ № 449 від 15.04.2025, порядок виплат суттєво змінився і став більш справедливим. Військовослужбовець може скласти особисте розпорядження на випадок полону, в якому самостійно визначає, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення.

Якщо такого розпорядження немає, то сім’ї виплачується не більше 50 % грошового забезпечення. Інші 50 % зберігаються на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині і виплачуються йому безпосередньо після повернення з полону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.