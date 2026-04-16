4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Законодательство Украины предусматривает, что за военнослужащими, захваченными в плен, сохраняются все виды денежного обеспечения, которые ежемесячно выплачиваются их семьям. Однако за годы полномасштабного вторжения появилась очередная серьезная проблема: законодательством не учтено, что отношения в семьях могут быть разными, а полученные средства не всегда тратятся в интересах самого военного. И сами члены семьи часто становятся заложниками ситуации, тратя деньги на быт, не зная, что их придется возвращать.

История 22-летнего военнослужащего, который после 35 месяцев российского плена был вынужден судиться с собственной матерью за возвращение почти 4 миллионов гривен своего денежного обеспечения, всколыхнула украинское медиапространство.

В течение времени, пока военный находился в плену, его мать ежемесячно получала выплаты, которые составляли около 125 тысяч гривен в месяц. После возвращения сына женщина заявила, что денег нет, так как они были потрачены на ремонт, технику и долги.

Ровенский районный суд решением от 13.04.2026 по делу № 570/6026/25 удовлетворил иск военного почти в полном объеме, обязав мать вернуть около 3,9 млн грн. Позиция суда основывалась на том, что эти средства являются денежным обеспечением военнослужащего, а не личным доходом матери. Хотя выплата была законной в момент осуществления, право на распоряжение этими средствами принадлежит именно военному.

Суд признал, что выплата денежного обеспечения матери во время плена сына была правомерной на момент получения. Однако после освобождения военнослужащего из плена основание для дальнейшего удержания этих средств ответчицей отпало.

Денежное обеспечение военнослужащего является его личной собственностью даже во время плена, а родители или другие члены семьи получают такие средства лишь временно, для обеспечения нужд семьи, но не становятся их собственниками. После возвращения военнослужащего из плена сохранение средств матерью без согласия сына является неосновательным приобретением в понимании ст. 1212 ГК Украины.

Средства для семьи военнопленного или неосновательно приобретенное имущество?

Этот кейс вызывает довольно логичный вопрос: являются ли средства, выплаченные государством родственникам пленного, «неосновательно приобретенным имуществом» после его освобождения? Рассмотрим уже наработанную судебную практику, стоящую за защитой имущественных прав военнослужащих.

Для понимания того, как будут работать последующие судебные заседания по этому делу, необходимо рассмотреть нормы ГК Украины относительно кондикционных обязательств. Согласно части первой статьи 1212 ГК Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица без достаточного правового основания, обязано вернуть это имущество.

Кондикционные обязательства возникают при наличии одновременно таких условий: приобретение или сохранение имущества одним лицом за счет другого, приобретение или сохранение имущества произошло при отсутствии правового основания или основание, на котором имущество приобреталось, впоследствии отпало.

Решение Верховного Суда

В постановлении Верховного Суда от 24 декабря 2025 года по делу № 131/191/25 речь идет о взыскании неосновательно приобретенных выплат женой военного.

Военнослужащий находился в российском плену почти два года. Во время его плена бывшей жене как законному представителю их общего несовершеннолетнего сына воинская часть выплачивала полное денежное обеспечение истца на основании Порядка № 884 (постановление КМУ от 30.11.2016 № 884) и соответствующего приказа командира части. Из этих средств регулярно удерживались алименты на ребенка. Общая сумма, полученная ответчицей, составила 2 334 819,86 грн. После возвращения из плена истец потребовал возврата средств сверх уплаченных алиментов.

Суд первой инстанции отказал военному в иске, считая, что выплата произошла на законном основании. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск частично: взыскал с ответчицы 1 447 087 грн как неосновательно приобретенные средства. Суд указал, что после возвращения военнослужащего из плена основание для выплаты средств матери ребенка отпало, а ответчица не доказала, что средства сверх алиментов были потрачены на нужды ребенка.

Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу ответчицы — без удовлетворения.

ВС сделал вывод, что денежное обеспечение, выплаченное законному представителю ребенка во время плена военнослужащего, после его освобождения может быть признано неосновательно сохраненным имуществом, если основание для его получения отпало. Кондикционное обязательство возникает не только при отсутствии основания на момент приобретения, но и когда оно отпало впоследствии.

Поскольку из денежного обеспечения уже удерживались алименты в максимальном размере (1/4 дохода), дополнительное получение матерью остальных средств сверх алиментов не соответствует цели государственной выплаты — обеспечению нужд ребенка во время плена отца.

Сохранение средств после возвращения военнослужащего из плена противоречит принципам гражданского законодательства. Суд отметил, что одновременное получение алиментов и полного денежного обеспечения создает несправедливое обогащение.

Решением от 26.03.2026 по делу № 344/16241/25 Ивано-Франковский городской суд частично удовлетворил иск военнослужащего, вернувшегося из российского плена, и взыскал с его совершеннолетнего сына 1 608 841,83 грн как неосновательно приобретенные средства.

Ссылаясь на практику Верховного Суда и положения статей 1212, 3 ГК Украины, суд пришел к выводу, что после возвращения отца из плена сын не имел правовых оснований удерживать его денежное обеспечение.

Важные изменения с февраля 2025 года

Как видим, судебная практика на стороне военнослужащих. После освобождения из плена основание для удержания его денежного обеспечения членами семьи отпадает. Средства, полученные семьей, признаются неосновательно сохраненными и подлежат возврату, если получатель не докажет, что они были потрачены именно на содержание ребенка или общие семейные нужды в соответствии с целью выплаты.

Это создает сложную ситуацию для многих семей. Семья получает выплату законно во время плена (для поддержки близких), но после возвращения военного должна вернуть средства, даже если они уже потрачены.

С 1 февраля 2025 года согласно Закону № 3995-IX от 08.10.2024 и постановлению КМУ № 449 от 15.04.2025, порядок выплат существенно изменился и стал более справедливым. Военнослужащий может составить личное распоряжение на случай плена, в котором самостоятельно определяет, кому и в каких долях будет выплачиваться его денежное обеспечение.

Если такого распоряжения нет, то семье выплачивается не более 50 % денежного обеспечения. Остальные 50 % сохраняются на личном счету военнослужащего в воинской части и выплачиваются ему непосредственно после возвращения из плена.

