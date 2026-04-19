Чому для водійського посвідчення не приймають власні фото – пояснення

Фото на водійське посвідчення роблять на місці у сервісних центрах МВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав вимоги до фотографії для посвідчення водія та пояснив, що знімки роблять безпосередньо у сервісних центрах — приносити власні фото не потрібно.

У відомстві зазначають, що фотографія у національному водійському посвідченні використовується тривалий час, тому варто дотримуватись кількох базових правил під час зйомки.

Зокрема, обличчя має бути відкритим — без сонцезахисних окулярів і головних уборів. Вираз обличчя повинен залишатися нейтральним, а погляд — спрямованим прямо в камеру. Також необхідно тримати голову рівно, без нахилів.

У МВС додають, що зйомка проводиться на світлому фоні за належного освітлення.

Якщо під час фотографування адміністратор робить зауваження, це пов’язано з необхідністю дотримання встановлених стандартів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.