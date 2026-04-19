Почему для водительских прав не принимают собственные фотографии – объяснение

Фотографии для водительского удостоверения делают на месте в сервисных центрах МВД.

Главный сервисный центр МВД напомнил о требованиях к фотографии для водительского удостоверения и пояснил, что снимки делают непосредственно в сервисных центрах — приносить собственные фотографии не нужно.

В ведомстве отмечают, что фотография в национальном водительском удостоверении используется длительное время, поэтому стоит соблюдать несколько базовых правил во время съемки.

В частности, лицо должно быть открытым — без солнцезащитных очков и головных уборов. Выражение лица должно оставаться нейтральным, а взгляд — направленным прямо в камеру. Также необходимо держать голову ровно, без наклонов.

В МВД добавляют, что съемка проводится на светлом фоне при надлежащем освещении.

Если во время фотографирования администратор делает замечания, это связано с необходимостью соблюдения установленных стандартов.

