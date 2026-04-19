«Прогресивна Болгарія» Румена Радєва лідирує на дострокових виборах — екзитполи
Дані екзитполів свідчать, що коаліція «Прогресивна Болгарія» Румена Радєва, який підтримує налагодження відносин з Росією та виступає проти військової підтримки України, лідирує з великим відривом на дострокових парламентських виборах у Болгарії в неділю, набираючи понад 37%, за даними двох соціологічних агентств. Далі йдуть GERB-UDF, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (CC-DB), Рух за права і свободи, «Вазраждане» та BSP – Об’єднані ліві, пише bta.bg.
Згідно з екзитполами, шість партій і коаліцій подолали 4% бар’єр для входження до парламенту.
Перший екзитпол:
Прогресивна Болгарія — 37,5%
GERB-UDF — 16,2%
Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 14,3%
Рух за права і свободи (MRF) — 8,4%
Вазраждане — 4,9%
BSP – Об’єднані ліві — 4,1%
Другий екзитпол:
Прогресивна Болгарія — 38,9%
GERB-UDF — 15,4%
Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,6%
Рух за права і свободи (MRF) — 7,5%
Вазраждане — 5,1%
BSP – Об’єднані ліві — 4,1%
Третій екзитпол:
Прогресивна Болгарія — 38,7%
GERB-UDF — 14,8%
Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,1%
Рух за права і свободи (MRF) — 9,2%
Вазраждане — 5,3%
BSP – Об’єднані ліві — 4,0%
Четвертий екзитпол:
Прогресивна Болгарія — 39,2%
GERB-UDF — 15,1%
Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,3%
Рух за права і свободи (MRF) — 8,1%
Вазраждане — 5,0%
BSP – Об’єднані ліві — 4,2%
