  У світі

«Прогресивна Болгарія» Румена Радєва лідирує на дострокових виборах — екзитполи

20:38, 19 квітня 2026
За попередніми даними, політична сила отримує понад 37% голосів і значно випереджає конкурентів.
Дані екзитполів свідчать, що коаліція «Прогресивна Болгарія» Румена Радєва, який підтримує налагодження відносин з Росією та виступає проти військової підтримки України, лідирує з великим відривом на дострокових парламентських виборах у Болгарії в неділю, набираючи понад 37%, за даними двох соціологічних агентств. Далі йдуть GERB-UDF, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (CC-DB), Рух за права і свободи, «Вазраждане» та BSP – Об’єднані ліві, пише bta.bg.

Згідно з екзитполами, шість партій і коаліцій подолали 4% бар’єр для входження до парламенту.

Перший екзитпол:

Прогресивна Болгарія — 37,5%

GERB-UDF — 16,2%

Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 14,3%

Рух за права і свободи (MRF) — 8,4%

Вазраждане — 4,9%

BSP – Об’єднані ліві — 4,1%

Другий екзитпол:

Прогресивна Болгарія — 38,9%

GERB-UDF — 15,4%

Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,6%

Рух за права і свободи (MRF) — 7,5%

Вазраждане — 5,1%

BSP – Об’єднані ліві — 4,1%

Третій екзитпол:

Прогресивна Болгарія — 38,7%

GERB-UDF — 14,8%

Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,1%

Рух за права і свободи (MRF) — 9,2%

Вазраждане — 5,3%

BSP – Об’єднані ліві — 4,0%

Четвертий екзитпол:

Прогресивна Болгарія — 39,2%

GERB-UDF — 15,1%

Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія — 13,3%

Рух за права і свободи (MRF) — 8,1%

Вазраждане — 5,0%

BSP – Об’єднані ліві — 4,2%

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

