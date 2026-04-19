«Прогрессивная Болгария» Румена Радева лидирует на болгарских досрочных выборах — экзитполы
Данные экзитполов свидетельствуют, что коалиция «Прогрессивная Болгария» Румена Радева, который поддерживает налаживание отношений с Россией и выступает против военной поддержки Украины, лидирует с большим отрывом на досрочных парламентских выборах в Болгарии в воскресенье, набирая более 37% по данным двух социологических агентств, пишет bta.bg.
Далее следуют GERB-UDF, «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария» (CC-DB), Движение за права и свободы, «Возрождение» и BSP – Объединенные левые.
Согласно экзитполам, шесть партий и коалиций преодолели 4% барьер для прохождения в парламент.
Первый экзитпол:
Прогрессивная Болгария — 37,5%
GERB-UDF — 16,2%
Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 14,3%
Движение за права и свободы (MRF) — 8,4%
Возрождение — 4,9%
BSP – Объединенные левые — 4,1%
Второй экзитпол:
Прогрессивная Болгария — 38,9%
GERB-UDF — 15,4%
Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,6%
Движение за права и свободы (MRF) — 7,5%
Возрождение — 5,1%
BSP – Объединенные левые — 4,1%
Третий экзитпол:
Прогрессивная Болгария — 38,7%
GERB-UDF — 14,8%
Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,1%
Движение за права и свободы (MRF) — 9,2%
Возрождение — 5,3%
BSP – Объединенные левые — 4,0%
Четвертый экзитпол:
Прогрессивная Болгария — 39,2%
GERB-UDF — 15,1%
Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,3%
Движение за права и свободы (MRF) — 8,1%
Возрождение — 5,0%
BSP – Объединенные левые — 4,2%
