«Прогрессивная Болгария» Румена Радева лидирует на болгарских досрочных выборах — экзитполы

По предварительным данным, политическая сила получает более 37% голосов и значительно опережает конкурентов.

Данные экзитполов свидетельствуют, что коалиция «Прогрессивная Болгария» Румена Радева, который поддерживает налаживание отношений с Россией и выступает против военной поддержки Украины, лидирует с большим отрывом на досрочных парламентских выборах в Болгарии в воскресенье, набирая более 37% по данным двух социологических агентств, пишет bta.bg.

Далее следуют GERB-UDF, «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария» (CC-DB), Движение за права и свободы, «Возрождение» и BSP – Объединенные левые.

Согласно экзитполам, шесть партий и коалиций преодолели 4% барьер для прохождения в парламент.

Первый экзитпол:

Прогрессивная Болгария — 37,5%

GERB-UDF — 16,2%

Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 14,3%

Движение за права и свободы (MRF) — 8,4%

Возрождение — 4,9%

BSP – Объединенные левые — 4,1%

Второй экзитпол:

Прогрессивная Болгария — 38,9%

GERB-UDF — 15,4%

Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,6%

Движение за права и свободы (MRF) — 7,5%

Возрождение — 5,1%

BSP – Объединенные левые — 4,1%

Третий экзитпол:

Прогрессивная Болгария — 38,7%

GERB-UDF — 14,8%

Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,1%

Движение за права и свободы (MRF) — 9,2%

Возрождение — 5,3%

BSP – Объединенные левые — 4,0%

Четвертый экзитпол:

Прогрессивная Болгария — 39,2%

GERB-UDF — 15,1%

Продолжаем перемены – Демократическая Болгария — 13,3%

Движение за права и свободы (MRF) — 8,1%

Возрождение — 5,0%

BSP – Объединенные левые — 4,2%

