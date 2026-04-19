Избирательные участки в Болгарии закрываются в 20:00 по местному времени.

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии граждане голосуют за новый парламент — это уже восьмые выборы за последние пять лет. Фаворитом избирательной гонки является партия бывшего президента Румена Радева, который поддерживает налаживание отношений с Россией, пишет Reuters.

Радев выступает против военной поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы баллотироваться на выборах. Болгария — парламентская республика, поэтому реальная власть в ней принадлежит парламенту и правительству.

Относительно отношений с Москвой Радев заявил: «Я надеюсь, что мы будем развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправном отношении».

Экс-президент получил поддержку в Болгарии благодаря активной кампании и обещаниям стабильности. Избиратели балканской страны с населением около 6,5 млн разочарованы коррупцией «политических ветеранов» и частыми перевыборами.

За последний месяц поддержка «Прогрессивной Болгарии» Радева выросла до 35%. Это потенциально самый высокий показатель для одной партии за последние годы. В то же время этого недостаточно для парламентского большинства. Эти цифры свидетельствуют о разочаровании длительным доминированием партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, которая занимает второе место с примерно 18%, а также Движения за права и свободы, лидер которого Делян Пеевский находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию.

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени. Ожидается, что результаты экзит-полов будут опубликованы после завершения голосования, а предварительные результаты могут быть объявлены позже 19 или 20 апреля.

