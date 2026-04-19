В Болгарии проходят парламентские выборы: предварительно лидирует пророссийская партия

18:37, 19 апреля 2026
Избирательные участки в Болгарии закрываются в 20:00 по местному времени.
Фото: reuters.com
В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии граждане голосуют за новый парламент — это уже восьмые выборы за последние пять лет. Фаворитом избирательной гонки является партия бывшего президента Румена Радева, который поддерживает налаживание отношений с Россией, пишет Reuters.

Радев выступает против военной поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы баллотироваться на выборах. Болгария — парламентская республика, поэтому реальная власть в ней принадлежит парламенту и правительству.

Относительно отношений с Москвой Радев заявил: «Я надеюсь, что мы будем развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправном отношении».

Экс-президент получил поддержку в Болгарии благодаря активной кампании и обещаниям стабильности. Избиратели балканской страны с населением около 6,5 млн разочарованы коррупцией «политических ветеранов» и частыми перевыборами.

За последний месяц поддержка «Прогрессивной Болгарии» Радева выросла до 35%. Это потенциально самый высокий показатель для одной партии за последние годы. В то же время этого недостаточно для парламентского большинства. Эти цифры свидетельствуют о разочаровании длительным доминированием партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, которая занимает второе место с примерно 18%, а также Движения за права и свободы, лидер которого Делян Пеевский находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию.

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени. Ожидается, что результаты экзит-полов будут опубликованы после завершения голосования, а предварительные результаты могут быть объявлены позже 19 или 20 апреля.



XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

