Виборчі дільниці у Болгарії закриваються о 20:00 за місцевим часом.

У неділю, 19 квітня, у Болгарії громадяни голосують за новий парламент – це вже 8 вибори за останні п'ять років. Фаворитом виборчої гонки є партія колишнього президента Румена Радєва, який підтримує налагодження відносин з Росією, пише Reuters.

Радев виступає проти військової підтримки України, пішов з посади президента в січні, щоб балотуватися на виборах. Болгарія – парламентська республіка, тож реальну владу в ній мають парламент й уряд.

Щодо відносин з Москвою, Радєв сказав: «Я сподіваюся, що ми розвиватимемо практичні відносини з Росією, засновані на взаємній повазі та рівноправному ставленні».

Експрезидент здобув підтримку в Болгарії завдяки потужному піару та обіцянкам стабільності. Виборці балканської країни з населенням близько 6,5 млн, розчаровані корупцією «політичних ветеранів» і частими перевиборами.

За останній місяць підтримка «Прогресивної Болгарії» Радєва зросла до 35%. Це потенційно найвищий показник для однієї партії за останні роки. Водночас, це замало для парламентської більшості. Ці цифри свідчать про розчарування тривалим домінуванням партії ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим, яка посідає друге місце з приблизно 18%, та Руху за права і свободи, лідер якого Делян Пеєвський перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію.

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за місцевим часом. Очікується, що результати екзит-полів будуть опубліковані після завершення голосування, а попередні результати можуть бути оголошені пізніше 19 або 20 квітня.

