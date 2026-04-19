Як розраховують виплати при звільненні з армії – подробиці
У разі звільнення з військової служби держава гарантує військовослужбовцям одноразову грошову допомогу (ОГД). Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.
Розмір одноразової допомоги
Для офіцерів, призваних на службу, одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 50% місячного грошового забезпечення як одноразова виплата.
Підставами для її нарахування є:
- закінчення строків військової служби;
- стан здоров’я;
- сімейні обставини;
- для військовослужбовців-жінок — наявність дитини до 18 років;
- звільнення з полону;
- обрання народним депутатом;
- призначення або обрання на посаду судді;
- завершення строку служби за призовом офіцерського складу під час воєнного стану.
Виплати для мобілізованих і резервістів
Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період, а також для резервістів, розмір одноразової допомоги становить 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.
При цьому встановлено мінімальний поріг — не менше 25% місячного грошового забезпечення.
У ТЦК наголошують, що неповні місяці служби до розрахунку не включаються, а бойові та разові винагороди до бази нарахування не входять.
У яких випадках допомогу не виплачують
Право на отримання одноразової грошової допомоги втрачається у разі звільнення з таких підстав:
- службова невідповідність;
- набрання чинності обвинувальним вироком суду з покаранням у вигляді позбавлення або обмеження волі;
- систематичне невиконання умов контракту;
- вчинення корупційного адміністративного правопорушення;
- застосування обмежень за законом «Про очищення влади»;
- припинення громадянства України.
Додаткові виплати при звільненні
Окрім одноразової грошової допомоги, військовослужбовці при звільненні можуть мати право на:
- виплату грошового забезпечення до дня виключення зі списків особового складу;
- компенсацію за невикористані дні відпустки;
- допомогу на оздоровлення, якщо вона не була отримана в поточному році.
Особливі випадки фінансування
У ТЦК також зазначають, що якщо військовослужбовець на момент звільнення перебував на посаді в органі державної влади, місцевого самоврядування, на підприємстві або в закладі вищої освіти із збереженням посади, то одноразова грошова допомога виплачується за рахунок цього органу, а не з бюджету Міністерства оборони України.
