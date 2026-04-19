Як розраховують виплати при звільненні з армії – подробиці

При звільненні зі служби військові можуть отримати одноразову грошову допомогу.

У разі звільнення з військової служби держава гарантує військовослужбовцям одноразову грошову допомогу (ОГД). Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Розмір одноразової допомоги

Для офіцерів, призваних на службу, одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 50% місячного грошового забезпечення як одноразова виплата.

Підставами для її нарахування є:

закінчення строків військової служби;

стан здоров’я;

сімейні обставини;

для військовослужбовців-жінок — наявність дитини до 18 років;

звільнення з полону;

обрання народним депутатом;

призначення або обрання на посаду судді;

завершення строку служби за призовом офіцерського складу під час воєнного стану.

Виплати для мобілізованих і резервістів

Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період, а також для резервістів, розмір одноразової допомоги становить 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

При цьому встановлено мінімальний поріг — не менше 25% місячного грошового забезпечення.

У ТЦК наголошують, що неповні місяці служби до розрахунку не включаються, а бойові та разові винагороди до бази нарахування не входять.

У яких випадках допомогу не виплачують

Право на отримання одноразової грошової допомоги втрачається у разі звільнення з таких підстав:

службова невідповідність;

набрання чинності обвинувальним вироком суду з покаранням у вигляді позбавлення або обмеження волі;

систематичне невиконання умов контракту;

вчинення корупційного адміністративного правопорушення;

застосування обмежень за законом «Про очищення влади»;

припинення громадянства України.

Додаткові виплати при звільненні

Окрім одноразової грошової допомоги, військовослужбовці при звільненні можуть мати право на:

виплату грошового забезпечення до дня виключення зі списків особового складу;

компенсацію за невикористані дні відпустки;

допомогу на оздоровлення, якщо вона не була отримана в поточному році.

Особливі випадки фінансування

У ТЦК також зазначають, що якщо військовослужбовець на момент звільнення перебував на посаді в органі державної влади, місцевого самоврядування, на підприємстві або в закладі вищої освіти із збереженням посади, то одноразова грошова допомога виплачується за рахунок цього органу, а не з бюджету Міністерства оборони України.

