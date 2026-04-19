Как рассчитываются выплаты при увольнении из армии – подробности

При увольнении со службы военнослужащие могут получить единовременное денежное пособие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае увольнения с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременное денежное пособие (ЕДП). Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Размер единовременной помощи

Для офицеров, призванных на службу, единовременная денежная помощь выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения в виде единовременной выплаты.

Основаниями для ее начисления являются:

окончание срока военной службы;

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

для военнослужащих-женщин — наличие ребенка до 18 лет;

освобождение из плена;

избрание народным депутатом;

назначение или избрание на должность судьи;

завершение срока службы по призыву офицерского состава во время военного положения.

Выплаты для мобилизованных и резервистов

Для военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период, а также для резервистов, размер единовременного пособия составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы.

При этом установлен минимальный порог — не менее 25% месячного денежного довольствия.

В ТЦК отмечают, что неполные месяцы службы в расчет не включаются, а боевые и разовые вознаграждения в базу начисления не входят.

В каких случаях пособие не выплачивается

Право на получение единовременной денежной помощи утрачивается в случае увольнения по следующим основаниям:

несоответствие должности;

вступление в силу обвинительного приговора суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы;

систематическое неисполнение условий контракта;

совершение коррупционного административного правонарушения;

применение ограничений в соответствии с законом «Об очищении власти»;

прекращение гражданства Украины.

Дополнительные выплаты при увольнении

Помимо единовременной денежной помощи, военнослужащие при увольнении могут иметь право на:

выплату денежного довольствия до дня исключения из списков личного состава;

компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

пособие на оздоровление, если оно не было получено в текущем году.

Особые случаи финансирования

В ТЦК также отмечают, что если военнослужащий на момент увольнения занимал должность в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в высшем учебном заведении с сохранением должности, то единовременная денежная помощь выплачивается за счет этого органа, а не из бюджета Министерства обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.