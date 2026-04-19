  В Украине

Как рассчитываются выплаты при увольнении из армии – подробности

22:30, 19 апреля 2026
При увольнении со службы военнослужащие могут получить единовременное денежное пособие.
В случае увольнения с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременное денежное пособие (ЕДП). Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Размер единовременной помощи

Для офицеров, призванных на службу, единовременная денежная помощь выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения в виде единовременной выплаты.

Основаниями для ее начисления являются:

  • окончание срока военной службы;
  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • для военнослужащих-женщин — наличие ребенка до 18 лет;
  • освобождение из плена;
  • избрание народным депутатом;
  • назначение или избрание на должность судьи;
  • завершение срока службы по призыву офицерского состава во время военного положения.

Выплаты для мобилизованных и резервистов

Для военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период, а также для резервистов, размер единовременного пособия составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы.

При этом установлен минимальный порог — не менее 25% месячного денежного довольствия.

В ТЦК отмечают, что неполные месяцы службы в расчет не включаются, а боевые и разовые вознаграждения в базу начисления не входят.

В каких случаях пособие не выплачивается

Право на получение единовременной денежной помощи утрачивается в случае увольнения по следующим основаниям:

  • несоответствие должности;
  • вступление в силу обвинительного приговора суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы;
  • систематическое неисполнение условий контракта;
  • совершение коррупционного административного правонарушения;
  • применение ограничений в соответствии с законом «Об очищении власти»;
  • прекращение гражданства Украины.

Дополнительные выплаты при увольнении

Помимо единовременной денежной помощи, военнослужащие при увольнении могут иметь право на:

  • выплату денежного довольствия до дня исключения из списков личного состава;
  • компенсацию за неиспользованные дни отпуска;
  • пособие на оздоровление, если оно не было получено в текущем году.

Особые случаи финансирования

В ТЦК также отмечают, что если военнослужащий на момент увольнения занимал должность в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в высшем учебном заведении с сохранением должности, то единовременная денежная помощь выплачивается за счет этого органа, а не из бюджета Министерства обороны Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

