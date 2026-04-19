Как рассчитываются выплаты при увольнении из армии – подробности
В случае увольнения с военной службы государство гарантирует военнослужащим единовременное денежное пособие (ЕДП). Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.
Размер единовременной помощи
Для офицеров, призванных на службу, единовременная денежная помощь выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения в виде единовременной выплаты.
Основаниями для ее начисления являются:
- окончание срока военной службы;
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- для военнослужащих-женщин — наличие ребенка до 18 лет;
- освобождение из плена;
- избрание народным депутатом;
- назначение или избрание на должность судьи;
- завершение срока службы по призыву офицерского состава во время военного положения.
Выплаты для мобилизованных и резервистов
Для военнослужащих, призванных во время мобилизации на особый период, а также для резервистов, размер единовременного пособия составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы.
При этом установлен минимальный порог — не менее 25% месячного денежного довольствия.
В ТЦК отмечают, что неполные месяцы службы в расчет не включаются, а боевые и разовые вознаграждения в базу начисления не входят.
В каких случаях пособие не выплачивается
Право на получение единовременной денежной помощи утрачивается в случае увольнения по следующим основаниям:
- несоответствие должности;
- вступление в силу обвинительного приговора суда с наказанием в виде лишения или ограничения свободы;
- систематическое неисполнение условий контракта;
- совершение коррупционного административного правонарушения;
- применение ограничений в соответствии с законом «Об очищении власти»;
- прекращение гражданства Украины.
Дополнительные выплаты при увольнении
Помимо единовременной денежной помощи, военнослужащие при увольнении могут иметь право на:
- выплату денежного довольствия до дня исключения из списков личного состава;
- компенсацию за неиспользованные дни отпуска;
- пособие на оздоровление, если оно не было получено в текущем году.
Особые случаи финансирования
В ТЦК также отмечают, что если военнослужащий на момент увольнения занимал должность в органе государственной власти, местного самоуправления, на предприятии или в высшем учебном заведении с сохранением должности, то единовременная денежная помощь выплачивается за счет этого органа, а не из бюджета Министерства обороны Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.