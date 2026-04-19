Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір WTA у Франції

Вперше у фіналі турніру WTA-туру зіграли дві українки.

Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір WTA 250 у Руані, здолавши у фіналі землячку Вероніку Подрез.

Український фінальний матч турніру у Франції став за тривалістю практично півторагодинним.

WTA 250. Руан. Фінал

Марта Костюк (Україна) - Вероніка Подрез (Україна) - 2:0 (6:3, 6:4)

Після матчу Костюк розповіла про історичне значення цього поєдинку: «Сьогодні був не просто матч. Це був історичний момент для українського тенісу. Вперше дві українки зіграли у фіналі. Я знаю, скільки праці, жертв, сліз і поту вимагає цей спорт, і бути на цій сцені — це неймовірно. Тож я безмежно пишаюся українським тенісом просто зараз.

У нас є п’ять гравчинь у топ-100, і я сподіваюся, що цей матч, а також ми з Веронікою, зможемо надихнути більше дітей спробувати цей вид спорту, вперше взяти до рук ракетку і по-справжньому відчути емоції, пристрасть і все те, що дає теніс»

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. 19-річна Подрез дійшла до фіналу на дебютному турнірі WTA.

