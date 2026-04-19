Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір WTA у Франції

20:22, 19 квітня 2026
Вперше у фіналі турніру WTA-туру зіграли дві українки.
Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір WTA 250 у Руані, здолавши у фіналі землячку Вероніку Подрез.

Український фінальний матч турніру у Франції став за тривалістю практично півторагодинним.

WTA 250. Руан. Фінал

 Марта Костюк (Україна) - Вероніка Подрез (Україна) - 2:0 (6:3, 6:4)

Після матчу Костюк розповіла про історичне значення цього поєдинку: «Сьогодні був не просто матч. Це був історичний момент для українського тенісу. Вперше дві українки зіграли у фіналі. Я знаю, скільки праці, жертв, сліз і поту вимагає цей спорт, і бути на цій сцені — це неймовірно. Тож я безмежно пишаюся українським тенісом просто зараз.

У нас є п’ять гравчинь у топ-100, і я сподіваюся, що цей матч, а також ми з Веронікою, зможемо надихнути більше дітей спробувати цей вид спорту, вперше взяти до рук ракетку і по-справжньому відчути емоції, пристрасть і все те, що дає теніс»

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. 19-річна Подрез дійшла до фіналу на дебютному турнірі WTA.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

