Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир WTA во Франции

Впервые в финале турнира WTA-тура сыграли две украинки.

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир WTA 250 в Руане, победив в финале соотечественницу Веронику Подрез.

Украинский финальный матч турнира во Франции длился почти полтора часа.

WTA 250. Руан. Финал

Марта Костюк (Украина) — Вероника Подрез (Украина) — 2:0 (6:3, 6:4)

После матча Костюк рассказала об историческом значении этого поединка: «Сегодня был не просто матч. Это был исторический момент для украинского тенниса. Впервые две украинки сыграли в финале. Я знаю, сколько труда, жертв, слез и пота требует этот спорт, и быть на этой сцене — это невероятно. Поэтому я безгранично горжусь украинским теннисом прямо сейчас.

У нас есть пять игроков в топ-100, и я надеюсь, что этот матч, а также мы с Вероникой, сможем вдохновить больше детей попробовать этот вид спорта, впервые взять в руки ракетку и по-настоящему почувствовать эмоции, страсть и все то, что дает теннис».

Костюк выиграла второй титул WTA в карьере, прервав серию из трех поражений в финалах. 19-летняя Подрез дошла до финала на дебютном турнире WTA.

