Орден «За мужність» – які державні гарантії передбачені для нагороджених

Мінветеранів роз’яснило, які соціальні, фінансові та медичні пільги отримують кавалери державної нагороди та їхні родини.

В Україні орден «За мужність» є однією з найвідоміших державних нагород, якою відзначають особисту відвагу, готовність діяти в небезпечних умовах та самопожертву. Про це повідомили в Мінветеранів.

Нагорода присвоюється указом Президента України разом із врученням орденського знака та офіційного посвідчення. Відзнака може бути присвоєна також посмертно.

Орден має три ступені:

I ступінь — найвищий;

II ступінь;

III ступінь.

Нагородження здійснюється за особисту мужність і героїзм, самовіддані дії під час порятунку людей або майна, участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, а також виконання службового чи громадянського обов’язку в умовах ризику для життя.

Державні гарантії для повних кавалерів

У Мінветеранів зазначають, що повні кавалери ордена «За мужність» — тобто особи, які отримали всі три ступені нагороди, — мають статус громадян з особливими заслугами перед державою.

Щомісячні та щорічні виплати

Для таких осіб передбачено щомісячну грошову виплату відповідно до законодавства, а також щорічну виплату до Дня Незалежності України.

Розмір щомісячної допомоги встановлюється:

для нагороджених, які брали участь у захисті України з 2014 року, — на рівні мінімальної заробітної плати;

для членів сімей загиблих — у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати.

Також передбачено надбавку до пенсії або державного утримання у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Податкові та митні пільги

Кавалери ордена можуть користуватися пільгами щодо звільнення від сплати окремих податків, зборів і митних платежів відповідно до чинного законодавства.

Медичне забезпечення

Нагороджені та їхні сім’ї мають право на:

безоплатне медичне обслуговування в державних закладах охорони здоров’я;

позачергову госпіталізацію;

збереження прикріплення до медичного закладу після виходу на пенсію.

Пільги також поширюються на дружину або чоловіка та дітей до 18 років.

Забезпечення ліками

Передбачено першочергове та безоплатне забезпечення лікарськими засобами за призначенням лікаря, а також можливість доставки ліків додому за медичними показаннями.

Житлові пільги

Кавалери ордена звільняються від оплати:

квартирної плати та комунальних послуг;

послуг з оформлення права власності на житло під час приватизації.

Також передбачена можливість отримання пільгових позик на будівництво, реконструкцію чи придбання житла, з відстроченим початком погашення.

Транспортні пільги

Нагороджені мають право на позачергове придбання квитків на всі види пасажирського транспорту — залізничного, автомобільного, водного та повітряного.

Пільги у сфері працевлаштування

Передбачено:

переважне право залишитися на роботі при скороченні штату;

першочергове працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

щорічну оплачувану відпустку та додаткову відпустку без збереження заробітної плати до трьох тижнів у зручний час.

Гарантії для родин загиблих

У разі загибелі кавалера ордена сім’ї передбачена одноразова грошова допомога — у розмірі п’яти прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї станом на день смерті.

