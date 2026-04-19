Орден «За мужество» — какие государственные гарантии предусмотрены для награжденных

Министерство по делам ветеранов разъяснило, какие социальные, финансовые и медицинские льготы получают кавалеры государственной награды и их семьи.

В Украине орден «За мужество» является одной из самых известных государственных наград, которой отмечают личное мужество, готовность действовать в опасных условиях и самопожертвование. Об этом сообщили в Минветеранов.

Награда присваивается указом Президента Украины вместе с вручением орденского знака и официального удостоверения. Награда может быть присвоена также посмертно.

Орден имеет три степени:

I степень — высшая;

II степень;

III степень.

Награждение осуществляется за личное мужество и героизм, самоотверженные действия при спасении людей или имущества, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также выполнение служебного или гражданского долга в условиях риска для жизни.

Государственные гарантии для полных кавалеров

В Минветеранов отмечают, что полные кавалеры ордена «За мужество» — то есть лица, получившие все три степени награды, — имеют статус граждан с особыми заслугами перед государством.

Ежемесячные и ежегодные выплаты

Для таких лиц предусмотрена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законодательством, а также ежегодная выплата ко Дню Независимости Украины.

Размер ежемесячной помощи устанавливается:

для награжденных, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, — на уровне минимальной заработной платы;

для членов семей погибших — в размере 1,5 минимальной заработной платы.

Также предусмотрена надбавка к пенсии или государственному пособию в размере 70 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Налоговые и таможенные льготы

Кавалеры ордена могут пользоваться льготами по освобождению от уплаты отдельных налогов, сборов и таможенных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Медицинское обеспечение

Награжденные и их семьи имеют право на:

бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения;

внеочередную госпитализацию;

сохранение прикрепления к медицинскому учреждению после выхода на пенсию.

Льготы также распространяются на супругу или супруга и детей до 18 лет.

Обеспечение лекарствами

Предусмотрено первоочередное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами по назначению врача, а также возможность доставки лекарств на дом по медицинским показаниям.

Жилищные льготы

Кавалеры ордена освобождаются от оплаты:

квартирной платы и коммунальных услуг;

услуг по оформлению права собственности на жилье при приватизации.

Также предусмотрена возможность получения льготных ссуд на строительство, реконструкцию или приобретение жилья с отсроченным началом погашения.

Транспортные льготы

Награжденные имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды пассажирского транспорта — железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный.

Льготы в сфере трудоустройства

Предусмотрено:

преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;

первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трёх недель в удобное время.

Гарантии для семей погибших

В случае гибели кавалера ордена семье предусмотрена единовременная денежная помощь — в размере пяти прожиточных минимумов на каждого члена семьи по состоянию на день смерти.

