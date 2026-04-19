  1. В Украине

Орден «За мужество» — какие государственные гарантии предусмотрены для награжденных

23:30, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство по делам ветеранов разъяснило, какие социальные, финансовые и медицинские льготы получают кавалеры государственной награды и их семьи.
Орден «За мужество» — какие государственные гарантии предусмотрены для награжденных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине орден «За мужество» является одной из самых известных государственных наград, которой отмечают личное мужество, готовность действовать в опасных условиях и самопожертвование. Об этом сообщили в Минветеранов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Награда присваивается указом Президента Украины вместе с вручением орденского знака и официального удостоверения. Награда может быть присвоена также посмертно.

Орден имеет три степени:

  • I степень — высшая;
  • II степень;
  • III степень.

Награждение осуществляется за личное мужество и героизм, самоотверженные действия при спасении людей или имущества, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также выполнение служебного или гражданского долга в условиях риска для жизни.

Государственные гарантии для полных кавалеров

В Минветеранов отмечают, что полные кавалеры ордена «За мужество» — то есть лица, получившие все три степени награды, — имеют статус граждан с особыми заслугами перед государством.

Ежемесячные и ежегодные выплаты

Для таких лиц предусмотрена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законодательством, а также ежегодная выплата ко Дню Независимости Украины.

Размер ежемесячной помощи устанавливается:

  • для награжденных, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, — на уровне минимальной заработной платы;
  • для членов семей погибших — в размере 1,5 минимальной заработной платы.

Также предусмотрена надбавка к пенсии или государственному пособию в размере 70 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Налоговые и таможенные льготы

Кавалеры ордена могут пользоваться льготами по освобождению от уплаты отдельных налогов, сборов и таможенных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Медицинское обеспечение

Награжденные и их семьи имеют право на:

  • бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения;
  • внеочередную госпитализацию;
  • сохранение прикрепления к медицинскому учреждению после выхода на пенсию.

Льготы также распространяются на супругу или супруга и детей до 18 лет.

Обеспечение лекарствами

Предусмотрено первоочередное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами по назначению врача, а также возможность доставки лекарств на дом по медицинским показаниям.

Жилищные льготы

Кавалеры ордена освобождаются от оплаты:

  • квартирной платы и коммунальных услуг;
  • услуг по оформлению права собственности на жилье при приватизации.

Также предусмотрена возможность получения льготных ссуд на строительство, реконструкцию или приобретение жилья с отсроченным началом погашения.

Транспортные льготы

Награжденные имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды пассажирского транспорта — железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный.

Льготы в сфере трудоустройства

Предусмотрено:

  • преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;
  • первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трёх недель в удобное время.

Гарантии для семей погибших

В случае гибели кавалера ордена семье предусмотрена единовременная денежная помощь — в размере пяти прожиточных минимумов на каждого члена семьи по состоянию на день смерти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные льготы военнослужащие выплаты военным

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]