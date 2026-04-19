Орден «За мужество» — какие государственные гарантии предусмотрены для награжденных
В Украине орден «За мужество» является одной из самых известных государственных наград, которой отмечают личное мужество, готовность действовать в опасных условиях и самопожертвование. Об этом сообщили в Минветеранов.
Награда присваивается указом Президента Украины вместе с вручением орденского знака и официального удостоверения. Награда может быть присвоена также посмертно.
Орден имеет три степени:
- I степень — высшая;
- II степень;
- III степень.
Награждение осуществляется за личное мужество и героизм, самоотверженные действия при спасении людей или имущества, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также выполнение служебного или гражданского долга в условиях риска для жизни.
Государственные гарантии для полных кавалеров
В Минветеранов отмечают, что полные кавалеры ордена «За мужество» — то есть лица, получившие все три степени награды, — имеют статус граждан с особыми заслугами перед государством.
Ежемесячные и ежегодные выплаты
Для таких лиц предусмотрена ежемесячная денежная выплата в соответствии с законодательством, а также ежегодная выплата ко Дню Независимости Украины.
Размер ежемесячной помощи устанавливается:
- для награжденных, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, — на уровне минимальной заработной платы;
- для членов семей погибших — в размере 1,5 минимальной заработной платы.
Также предусмотрена надбавка к пенсии или государственному пособию в размере 70 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Налоговые и таможенные льготы
Кавалеры ордена могут пользоваться льготами по освобождению от уплаты отдельных налогов, сборов и таможенных платежей в соответствии с действующим законодательством.
Медицинское обеспечение
Награжденные и их семьи имеют право на:
- бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения;
- внеочередную госпитализацию;
- сохранение прикрепления к медицинскому учреждению после выхода на пенсию.
Льготы также распространяются на супругу или супруга и детей до 18 лет.
Обеспечение лекарствами
Предусмотрено первоочередное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами по назначению врача, а также возможность доставки лекарств на дом по медицинским показаниям.
Жилищные льготы
Кавалеры ордена освобождаются от оплаты:
- квартирной платы и коммунальных услуг;
- услуг по оформлению права собственности на жилье при приватизации.
Также предусмотрена возможность получения льготных ссуд на строительство, реконструкцию или приобретение жилья с отсроченным началом погашения.
Транспортные льготы
Награжденные имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды пассажирского транспорта — железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный.
Льготы в сфере трудоустройства
Предусмотрено:
- преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;
- первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
- ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трёх недель в удобное время.
Гарантии для семей погибших
В случае гибели кавалера ордена семье предусмотрена единовременная денежная помощь — в размере пяти прожиточных минимумов на каждого члена семьи по состоянию на день смерти.
