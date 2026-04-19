ЄС проведе навчання щодо застосування механізму взаємодопомоги у разі нападу на одну із країн

У травні відпрацюють політичну відповідь блоку за статтею 42.7 Договору про ЄС.

У травні Європейський Союз проведе перші командно-штабні навчання для відпрацювання механізму надання допомоги державі-члену, яка зазнала збройної агресії. Йдеться про застосування статті 42.7 Договору про ЄС, яка передбачає взаємну підтримку між країнами блоку. Про це повідомляє Politico.

За даними джерел ЗМІ, навчання проходитимуть у форматі «настільної» симуляції під контролем головної дипломатки ЄС Каї Каллас. Мета заходів — перевірити, як на практиці працює положення про взаємодопомогу, зосередившись на політичній, а не військовій реакції.

Після цього планується провести окремі навчання за участю міністрів оборони, щоб оцінити застосування механізму на практиці.

Стаття 42.7 передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї з держав ЄС інші члени зобов’язані надати їй допомогу «всіма можливими засобами». При цьому документ не уточнює, чи обов’язково йдеться про військову підтримку, і враховує статус нейтральних країн, таких як Австрія та Ірландія.

Обговорення механізму відбуватиметься в Комітеті ЄС з питань політики та безпеки, до якого входять старші дипломати. Зокрема, розглядатимуть сценарії одночасного звернення кількох країн по допомогу, але без моделювання більш критичних ситуацій, як-от ракетний удар по державі ЄС, що входить до НАТО.

Більшість країн Євросоюзу також є членами НАТО і підпадають під дію статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає військову відповідь. Водночас стаття 42.7 ЄС має ширший характер і може включати гуманітарну, фінансову чи енергетичну допомогу.

Дискусії навколо цього механізму активізувалися на тлі зростання безпекових ризиків та напруженості у трансатлантичних відносинах. Зокрема, заяви президента США Дональда Трампа щодо можливості анексії Гренландії підірвали довіру до гарантій НАТО і посилили інтерес до власних безпекових інструментів ЄС.

Додатковим чинником стало зростання загроз для держав-членів. Зокрема, у березні Кіпр став ціллю дронів, запущених з території Лівану, після чого країна виступила за детальніше опрацювання механізму статті 42.7.

Очікується, що питання обговорюватиметься на саміті лідерів ЄС на Кіпрі, де Кая Каллас поінформує про підготовку навчань. Ініціатором включення цього пункту до порядку денного виступив саме Кіпр.

Європейська служба зовнішніх дій також готує окремий документ щодо практичного застосування гарантій безпеки.

Варто зазначити, що статтю 42.7 застосовували лише один раз — Франція звернулася до партнерів після терактів у Парижі у листопаді 2015 року.

