ЕС проведет учения по применению механизма взаимной помощи в случае нападения на одну из стран

21:15, 19 апреля 2026
В мае будет отработана политическая реакция блока в соответствии со статьёй 42.7 Договора о ЕС.
В мае Европейский Союз проведет первые командно-штабные учения для отработки механизма оказания помощи государству-члену, подвергшемуся вооружённой агрессии. Речь идет о применении статьи 42.7 Договора о ЕС, которая предусматривает взаимную поддержку между странами блока. Об этом сообщает Politico.

По данным источников СМИ, учения будут проходить в формате «настольной» симуляции под контролем главного дипломата ЕС Каи Каллас. Цель мероприятий — проверить, как на практике работает положение о взаимопомощи, сосредоточившись на политической, а не военной реакции.

После этого планируется провести отдельные учения с участием министров обороны, чтобы оценить применение механизма на практике.

Статья 42.7 предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против одного из государств ЕС другие члены обязаны оказать ему помощь «всеми возможными средствами». При этом документ не уточняет, обязательно ли речь идет о военной поддержке, и учитывает статус нейтральных стран, таких как Австрия и Ирландия.

Обсуждение механизма будет проходить в Комитете ЕС по вопросам политики и безопасности, в который входят высокопоставленные дипломаты. В частности, будут рассматриваться сценарии одновременного обращения нескольких стран за помощью, но без моделирования более критических ситуаций, таких как ракетный удар по государству ЕС, входящему в НАТО.

Большинство стран Евросоюза также являются членами НАТО и подпадают под действие статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает военный ответ. В то же время статья 42.7 ЕС носит более широкий характер и может включать гуманитарную, финансовую или энергетическую помощь.

Дискуссии вокруг этого механизма активизировались на фоне роста рисков безопасности и напряженности в трансатлантических отношениях. В частности, заявления президента США Дональда Трампа о возможности аннексии Гренландии подорвали доверие к гарантиям НАТО и усилили интерес к собственным инструментам безопасности ЕС.

Дополнительным фактором стало усиление угроз для государств-членов. В частности, в марте Кипр стал целью дронов, запущенных с территории Ливана, после чего страна выступила за более детальное проработку механизма статьи 42.7.

Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на Кипре, где Кая Каллас проинформирует о подготовке учений. Инициатором включения этого пункта в повестку дня выступил именно Кипр.

Европейская служба внешних действий также готовит отдельный документ о практическом применении гарантий безопасности.

Стоит отметить, что статья 42.7 применялась только один раз — Франция обратилась к партнерам после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

