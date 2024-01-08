У Сенаті США очікують оприлюднення угоди щодо кордону, що є ключем до розблокування допомоги Україні

Угода про кордон може бути укладена цього тижня, – головний учасник переговорів від Республіканської партії.

Джерело фото: betterworldcampaign.org

Сенатор США, що є головним переговірником від республіканців, Джеймс Ленкфорд висловив очікування, що цього тижня може бути оприлюднений текст угоди щодо питань кордону та імміграції. Ця угода може стати ключовим елементом для розблокування мільярдів доларів допомоги для України, – повідомляє Politico.

«Сподіваюся, текст надішлють цього тижня, щоб вийти з цієї ситуації. Кожен встигне прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу», – сказав Ланкфорд, додаючи: «ця угода має працювати. Усі розраховують на те, що це дійсно спрацює».

Сенатор також зазначив, що якщо документ буде прийнятий Сенатом у найближчий час, він може бути направлений до Палати представників, де «його можна буде додатково вдосконалити».

«Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: «Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого», – сказав він.

Раніше республіканці заявляли, що не будуть виділяти додаткові кошти для України, якщо не буде значних змін у міграційній політиці, спрямованій на обмеження потоків мігрантів через південний кордон. Однак троє сенаторів тривалий час проводили переговори, і Сенат повернувся для встановлення рамок стосовно запиту президента Джо Байдена щодо надання додаткових 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та на захист кордону.

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