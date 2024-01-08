В Сенате США ожидают обнародования соглашения по границе, что является ключом к разблокированию помощи Украине

Соглашение о границе может быть заключено на этой неделе, - главный участник переговоров от Республиканской партии.

Источник фото: betterworldcampaign.org

Сенатор США, который является главным переговорщиком от республиканцев, Джеймс Лэнкфорд выразил ожидания, что на этой неделе может быть обнародован текст соглашения по вопросам границы и иммиграции. Это соглашение может стать ключевым элементом для разблокирования миллиардов долларов помощи для Украины, - сообщает Politico.

"Надеюсь, текст пришлют на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. Каждый успеет прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", - сказал Ланкфорд, добавляя: "это соглашение должно работать. Все рассчитывают на то, что это действительно сработает".

Сенатор также отметил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, он может быть направлен в Палату представителей, где "его можно будет дополнительно усовершенствовать".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", - сказал он.

Ранее республиканцы заявляли, что не будут выделять дополнительные средства для Украины, если не будет значительных изменений в миграционной политике, направленной на ограничение потоков мигрантов через южную границу. Однако трое сенаторов длительное время проводили переговоры, и Сенат вернулся для установления рамок относительно запроса президента Джо Байдена о предоставлении дополнительных 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и на защиту границы.

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