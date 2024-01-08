Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс намерен возглавить Совет Европы, — СМИ

Рейндерс надеется, что бельгийское правительство на этой неделе официально выдвинет его кандидатуру на должность главы Совета Европы.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс намерен стать следующим генеральным секретарем Совета Европы. Об этом сообщает Politico.

Рейндерс ранее выражал заинтересованность в том, чтобы остаться в следующем составе Еврокомиссии.

Однако недавно президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент в июне от партии «Реформаторское движение», членом которой также является Рейндерс.

Выдвижение кандидатуры Мишеля рискует лишить Рейндерса каких-либо шансов остаться на посту в Еврокомиссии.

Теперь Рейндерс надеется, что бельгийское правительство на этой неделе официально выдвинет его кандидатуру на должность главы Совета Европы. По его словам, шансы на то, что это произойдет, очень высоки.

В бельгийской политике Мишель и Рейндерс известны длительной враждой за контроль над партией «Реформаторское движение», достигшей кульминации в 2010 году, когда Рейндерс был вытеснен из руководства политсилы.

«Не исключено, что Шарль Мишель будет настаивать на том, чтобы Рейндерс получил шанс (в Совете Европы), чтобы убрать его со своего пути на следующие пять лет», - сказал представитель партии.

Как известно, нынешним генеральным секретарем Совета Европы является хорватка Мария Пейчинович-Бурич, начавшая свой пятилетний мандат в 2019 году. Рейндерс также являлся официальным кандидатом на этот пост, но проиграл представительнице Хорватии.

Совет Европы – это международная организация со штаб-квартирой во Франции. Этот орган не является частью институтов ЕС. Совет Европы создан для защиты прав человека, демократии и верховенства права в Европе.

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