Польша вводила дополнительные меры безопасности из-за ракетного обстрела Украины

Вооруженные силы Польши внедряли меры безопасности из-за роста активности авиации россии.

Источник фото: Associated Press

Вооруженные Силы Польши активизировали меры по защите территории и осуществляют постоянный мониторинг ситуации, в связи с интенсивным обстрелом территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Сообщаем, что в течение нескольких часов мы наблюдаем активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с задачей ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - сообщили в командовании.

Ранее Польша заявила о более жесткой реакции на повторные провокации рф в воздушном пространстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.