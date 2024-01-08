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  1. В мире

Польша вводила дополнительные меры безопасности из-за ракетного обстрела Украины

12:18, 8 января 2024
Вооруженные силы Польши внедряли меры безопасности из-за роста активности авиации россии.
Польша вводила дополнительные меры безопасности из-за ракетного обстрела Украины
Источник фото: Associated Press
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Вооруженные Силы Польши активизировали меры по защите территории и осуществляют постоянный мониторинг ситуации, в связи с интенсивным обстрелом территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Сообщаем, что в течение нескольких часов мы наблюдаем активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с задачей ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - сообщили в командовании.

Ранее Польша заявила о более жесткой реакции на повторные провокации рф в воздушном пространстве.

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