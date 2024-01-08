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  1. У світі

Польща вводила додаткові заходи безпеки через ракетний обстріл України

12:18, 8 січня 2024
Збройні сили Польщі впроваджували заходи безпеки через зростання активності авіації росії.
Польща вводила додаткові заходи безпеки через ракетний обстріл України
Джерело фото: Associated Press
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Збройні Сили Польщі активізували заходи з захисту території та здійснюють постійний моніторинг ситуації, у зв'язку з інтенсивним обстрілом території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

«Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації росії, яка пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється», – повідомили у командуванні.

Раніше Польща заявила про жорсткішу реакцію на повторні провокації рф в повітряному просторі.

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