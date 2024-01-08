Польща вводила додаткові заходи безпеки через ракетний обстріл України

Збройні сили Польщі впроваджували заходи безпеки через зростання активності авіації росії.

Джерело фото: Associated Press

Збройні Сили Польщі активізували заходи з захисту території та здійснюють постійний моніторинг ситуації, у зв'язку з інтенсивним обстрілом території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

«Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації росії, яка пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється», – повідомили у командуванні.

Раніше Польща заявила про жорсткішу реакцію на повторні провокації рф в повітряному просторі.

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