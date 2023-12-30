Польща заявила про жорсткішу реакцію на повторні провокації рф в повітряному просторі

Ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі значно зросла, – заступник міністра закордонних справ.

Джерело фото: Укрінформ

Після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах рф Андреєм Ордашем заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський оголосив про більш жорстку реакцію Варшави на подальші провокації, пов'язані з порушенням повітряного простору. Про це повідомляє WPolityce.pl.

За його словами, під час зустрічі він чітко висловив, що будь-які подібні спроби викличуть більш рішучу реакцію з боку Польщі, оскільки це є випробуванням їхньої ефективності та підходу до оборони.

«Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави», - додав він.

Бартошевський уточнив, що у майбутньому, якщо російська ракета «пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита».

«Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена», - заключив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів на Україну, на території Польщі зафіксували непізнаний повітряний об'єкт.

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