Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Завершення кваліфоцінювання суддів та створення нового адмінсуду, - Кабмін затвердив і передасть Єврокомісії План Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро

Затверджений Урядом План Ukraine Facility для отримання фінансового ресурсу у 50 млрд євро передбачає подальші кроки з реформи судової влади.

Судді зможуть отримувати нагороди, відзнаки, грамоти, не пов’язані із здійсненням правосуддя

Набув сили закон, який розширює можливості нагородження суддів.

Зарплата членів Вищої ради правосуддя та ВККС буде не менше 236 тисяч грн, - набув сили закон

Набув чинності закон, за яким розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя та ВККС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5, тобто, не менше 236 тисяч грн.

Строк зберігання присуджених ЄСПЛ коштів на депозитному рахунку ДВС збільшать до 5 років

Кабмін вирішив «посилити захист прав людини і громадянина під час примусового виконання рішень».

Оприлюднено нову схему посадових окладів на посадах державної служби на 2024 рік, документ

Кабмін ухвалив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

  1. У світі

Польща заявила про жорсткішу реакцію на повторні провокації рф в повітряному просторі

09:46, 30 грудня 2023
Ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі значно зросла, – заступник міністра закордонних справ.
Польща заявила про жорсткішу реакцію на повторні провокації рф в повітряному просторі
Джерело фото: Укрінформ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах рф Андреєм Ордашем заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський оголосив про більш жорстку реакцію Варшави на подальші провокації, пов'язані з порушенням повітряного простору. Про це повідомляє WPolityce.pl.

За його словами, під час зустрічі він чітко висловив, що будь-які подібні спроби викличуть більш рішучу реакцію з боку Польщі, оскільки це є випробуванням їхньої ефективності та підходу до оборони.

«Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави», - додав він.

Бартошевський уточнив, що у майбутньому, якщо російська ракета «пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита».

«Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена», - заключив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів на Україну, на території Польщі зафіксували непізнаний повітряний об'єкт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні