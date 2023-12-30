Польша заявила о более жесткой реакции на повторные провокации рф в воздушном пространстве

Мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши значительно возросла, – заместитель министра иностранных дел.

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После встречи с временным поверенным в делах рф Андреем Ордашем заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский объявил о более жесткой реакции Варшавы на дальнейшие провокации, связанные с нарушением воздушного пространства. Об этом сообщает WPolityce.pl.

По его словам, во время встречи он четко выразил, что любые подобные попытки вызовут более решительную реакцию со стороны Польши, поскольку это является испытанием их эффективности и подхода к обороне.

"Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", - добавил он.

Бартошевский уточнил, что в будущем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", - заключил он.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, во время масштабной атаки российских террористов на Украину, на территории Польши зафиксировали неопознанный воздушный объект.

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