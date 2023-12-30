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Конкурсная комиссия по отбору Главы НАПК допустила 51 кандидата к участию в конкурсе

10:05, 30 декабря 2023
51 кандидат примет участие в конкурсе на должность Председателя НАПК, 13 лицам было отказано.
Конкурсная комиссия по отбору Главы НАПК допустила 51 кандидата к участию в конкурсе
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Конкурсная комиссия по отбору Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, приняла решение о допущении 51 кандидата к участию в конкурсе, во время которого 13 лицам отказано в этом праве. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Решение было принято во время заседания комиссии, которое состоялось 28 декабря этого года. Всего комиссия получила документы от 64 человек, которые желали участвовать в отборе на должность Председателя НАПК.

Комиссия определила три этапа оценивания кандидатов. Первый этап предусматривает проведение тестирования общих способностей, психологических тестов и проверку благонадежности. Этот этап запланирован на 4 января 2024 года.

Второй этап охватывает задачи по этическому лидерству, проверку знаний кандидатов по антикоррупционному законодательству и письменные ответы об их видении будущей деятельности в НАПК, а также психологическое интервью.

На третьем этапе предусмотрено проведение углубленного психологического интервью и презентацию кандидатами своего видения работы в НАПК.

В связи с техническими проблемами в системе проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, комиссия расширила конечный срок подачи копии Государственного сертификата до 5 февраля 2024 года.

Председатель НАПК назначается на должность Кабинетом Министров Украины через открытый конкурсный отбор на четыре года и не может занимать эту должность дважды подряд.

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