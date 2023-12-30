Конкурсна комісія з відбору Голови НАЗК допустила 51 кандидата до участі у конкурсі

51 кандидат візьме участь у конкурсі на посаду Голови НАЗК, 13 особам було відмовлено.

Конкурсна комісія з відбору Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, прийняла рішення про допущення 51 кандидата до участі у конкурсі, під час якого 13 особам відмовлено у цьому праві. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Рішення було ухвалено під час засідання комісії, яке відбулося 28 грудня цього року. Усього комісія отримала документи від 64 осіб, які бажали брати участь у відборі на посаду Голови НАЗК.

Комісія визначила три етапи оцінювання кандидатів. Перший етап передбачає проведення тестувань загальних здібностей, психологічних тестів та перевірку благонадійності. Цей етап заплановано на 4 січня 2024 року.

Другий етап охоплює завдання з етичного лідерства, перевірку знань кандидатів з антикорупційного законодавства та письмові відповіді про їхнє бачення майбутньої діяльності в НАЗК, а також психологічне інтерв'ю.

На третьому етапі передбачено проведення поглибленого психологічного інтерв'ю та презентацію кандидатами свого бачення роботи у НАЗК.

У зв'язку з технічними проблемами у системі проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, комісія розширила кінцевий термін подання копії Державного сертифіката до 5 лютого 2024 року.

Голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України через відкритий конкурсний відбір на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд.

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