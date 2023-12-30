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  1. В Україні

НБУ працює над наближенням українського ринку страхування до стандартів ЄС

10:43, 30 грудня 2023
Нацбанк оновив низку нормативно-правових актів щодо страхування, які вступають в силу з 1 січня 2024 року.
НБУ працює над наближенням українського ринку страхування до стандартів ЄС
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Національний банк України оновив низку нормативно-правових актів, пов'язаних із реєстрацією та діяльністю учасників страхового ринку з метою впровадження нових вимог, передбачених Законами України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування". Ці зміни вступають в силу з 1 січня 2024 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нові закони вдосконалюють регулювання ринку небанківських фінансових послуг відповідно до стандартів Європейського Союзу, спрямовані на підвищення стійкості цього ринку. Оновлення включає в себе впровадження ризик-орієнтованого нагляду, посилення захисту прав споживачів та встановлення чітких вимог до корпоративного управління і внутрішнього контролю.

У нових нормативах враховано розширення можливостей небанківських фінансових компаній завдяки вдосконаленню правил ліцензування.

Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, а також інші документи, які стосуються страхового сектору, були затверджені Національним банком України. Ці документи визначають перехід від видів страхування до класів та порядок переоформлення чинних ліцензій страховиків, встановлюють вимоги до укладання та виконання договорів страхування залежно від групи класів страхування.

Такі оновлення в законодавстві уточнюють кваліфікаційні вимоги до фахівців та встановлюють нові терміни для реєстрації та відповідності до вимог, враховуючи перехідні періоди для страхових компаній.

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