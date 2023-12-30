НБУ работает над приближением украинского рынка страхования к стандартам ЕС

Нацбанк обновил ряд нормативно-правовых актов по страхованию, которые вступают в силу с 1 января 2024 года.

Национальный банк Украины обновил ряд нормативно-правовых актов, связанных с регистрацией и деятельностью участников страхового рынка с целью внедрения новых требований, предусмотренных Законами Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и "О страховании". Эти изменения вступают в силу с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новые законы совершенствуют регулирование рынка небанковских финансовых услуг в соответствии со стандартами Европейского Союза, направленные на повышение устойчивости этого рынка. Обновление включает в себя внедрение риск-ориентированного надзора, усиление защиты прав потребителей и установление четких требований к корпоративному управлению и внутреннему контролю.

В новых нормативах учтено расширение возможностей небанковских финансовых компаний благодаря совершенствованию правил лицензирования.

Положение о характеристиках и классификационных признаках классов страхования, а также другие документы, касающиеся страхового сектора, были утверждены Национальным банком Украины. Эти документы определяют переход от видов страхования к классам и порядок переоформления действующих лицензий страховщиков, устанавливают требования к заключению и выполнению договоров страхования в зависимости от группы классов страхования.

Такие обновления в законодательстве уточняют квалификационные требования к специалистам и устанавливают новые сроки для регистрации и соответствия требованиям, учитывая переходные периоды для страховых компаний.

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