Внештатные помощники не могут публично предоставлять комментарии от имени Главнокомандующего ВСУ, – Залужный

Валерий Залужный заявил об отсутствии помощников-консультантов на общественных началах.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил об отсутствии помощников-консультантов на общественных началах, начиная с 28 декабря 2023 года. Так он прокомментировал неоднозначные заявления основательницы фонда "Защита Будущего" Аллы Мартынюк в эфире одного из YouTube-каналов, где ее представили как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ".

Залужный уточнил, что лица, которые работали как внештатные помощники, не имели полномочий публично высказывать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженных сил Украины. А их заявления были исключительно личными мнениями, не представляли официальной позиции.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он также уточнил: "информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах".

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