Массированная атака рф: Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Украина и еще три десятка стран обратились в ООН относительно экстренного заседания из-за ракетного удара россии.

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Украина и еще 30 государств подали запрос в Эквадорское председательство о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Темой обсуждения должен стать массированный удар россии в ночь на 29 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке россии, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры", - заявил глава МИД.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками и различными видами ракет по Украине. Страна-террорист выпустила по Украине примерно 110 ракет, большая часть сбита.

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