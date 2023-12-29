Масована атака рф: Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Україна та ще три десятки країн звернулися до ООН щодо екстреного засідання через ракетний удар росії.

Джерело фото: Факти ICTV

Україна та ще 30 держав подали запит до Еквадорського головування щодо скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Темою обговорення має стати масований удар росії в ніч на 29 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури», – заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками та різними видами ракет по Україні. Країна-терорист випустила по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину збито.

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