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  1. В Україні

Масована атака рф: Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН

21:05, 29 грудня 2023
Україна та ще три десятки країн звернулися до ООН щодо екстреного засідання через ракетний удар росії.
Масована атака рф: Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН
Джерело фото: Факти ICTV
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Україна та ще 30 держав подали запит до Еквадорського головування щодо скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Темою обговорення має стати масований удар росії в ніч на 29 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури», – заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками та різними видами ракет по Україні. Країна-терорист випустила по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину збито.

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