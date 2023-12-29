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  1. В Україні

Алкогольному магнату Черняку повідомили про підозру у фінансуванні збройної агресії рф

20:38, 29 грудня 2023
СБУ повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній, які протягом 2022 року перерахували близько 6 млрд гривень росії.
Алкогольному магнату Черняку повідомили про підозру у фінансуванні збройної агресії рф
Джерело фото: СБУ
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Алкогольний магнат Євгеній Черняк отримав підозру від Служби безпеки України у фінансувані збройної агресії російської федерації. Черняк, який є власником одного з найбільших алкогольних холдингів України, за даними СБУ, попри повномасштабне вторгнення, продовжував вести бізнес із країною-агресором.

Виявлено, що протягом 2022 року підпорядковані Черняку підприємства перерахували близько 6 мільярдів у гривневому еквіваленті до бюджету росії, використовуючи це у вигляді сплати податків та зборів.

Докази свідчать про те, що компанії, що належать фігуранту справи і розташовані у країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували промислові обсяги спирту та інші продукти в Росії.

Під час обшуків у офісних приміщеннях холдингу в Україні було виявлено документи та інші матеріали, що підтверджують незаконну діяльність на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили про підозру Черняку та ще шістьом топменеджерам його компаній за статтею 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зараз розглядається питання про накладення арешту на їх майно для передачі в управління Агентства з управління активами.

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