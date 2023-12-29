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Прикордонники спіймали одразу 10 втікачів на кордоні зі Словаччиною

21:30, 29 грудня 2023
Прикордонники затримали 10 порушників та переправника на українсько-словацькому кордоні.
Прикордонники спіймали одразу 10 втікачів на кордоні зі Словаччиною
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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На кордоні зі Словаччиною стався передноворічний переполох, коли прикордонники затримали 10 порушників, включаючи одного переправника. Затримані планували незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Службовий собака виявив п'ять осіб, які наближалися до державного кордону. Ще шість порушників були затримані завдяки оперативній інформації та уважності прикордонних патрулів. Серед затриманих є один переправник, який згодився допомогти закарпатцеві потрапити до Словаччини за грошову винагороду.

Усі затримані особи несуть адміністративну відповідальність за спробу незаконного перетину кордону. Переправнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 7 років за його дії.

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