Пограничники поймали сразу 10 беглецов на границе со Словакией

Пограничники задержали 10 нарушителей и переправщика на украинско-словацкой границе.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

На границе со Словакией произошел предновогодний переполох, когда пограничники задержали 10 нарушителей, включая одного переправщика. Задержанные планировали незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Служебная собака обнаружила пять человек, которые приближались к государственной границе. Еще шесть нарушителей были задержаны благодаря оперативной информации и внимательности пограничных патрулей. Среди задержанных есть один переправщик, который согласился помочь закарпатцу попасть в Словакию за денежное вознаграждение.

Все задержанные лица несут административную ответственность за попытку незаконного пересечения границы. Переправщику может грозить лишение свободы на срок от 5 до 7 лет за его действия.

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