Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обнародована новая схема должностных окладов на должностях государственной службы на 2024 год, документ

Кабмин принял схему должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году.

В Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро

Финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни, отметил Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.

Кабмин утвердил положение о Единой государственной электронной системе э-нотариата

Дату начала функционирования Электронного реестра нотариальных действий, Электронного нотариального архива как составляющих Единой государственной электронной системы э-нотариата определит Министерство юстиции.

  1. В Украине

Алкогольному магнату Черняку сообщили о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф

20:38, 29 декабря 2023
СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний, которые в течение 2022 года перечислили около 6 млрд гривен россии.
Алкогольному магнату Черняку сообщили о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф
Источник фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Алкогольный магнат Евгений Черняк получил подозрение от Службы безопасности Украины в финансировании вооруженной агрессии российской федерации. Черняк, который является владельцем одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины, по данным СБУ, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжал вести бизнес со страной-агрессором.

Выявлено, что в течение 2022 года подчиненные Черняку предприятия перечислили около 6 миллиардов в гривневом эквиваленте в бюджет России, используя это в виде уплаты налогов и сборов.

Доказательства свидетельствуют о том, что компании, принадлежащие фигуранту дела и расположенные в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали промышленные объемы спирта и другие продукты в России.

Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине были обнаружены документы и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще шестерым топ-менеджерам его компаний по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на их имущество для передачи в управление Агентства по управлению активами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду