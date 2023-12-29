Алкогольному магнату Черняку сообщили о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф

СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний, которые в течение 2022 года перечислили около 6 млрд гривен россии.

Источник фото: СБУ

Алкогольный магнат Евгений Черняк получил подозрение от Службы безопасности Украины в финансировании вооруженной агрессии российской федерации. Черняк, который является владельцем одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины, по данным СБУ, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжал вести бизнес со страной-агрессором.

Выявлено, что в течение 2022 года подчиненные Черняку предприятия перечислили около 6 миллиардов в гривневом эквиваленте в бюджет России, используя это в виде уплаты налогов и сборов.

Доказательства свидетельствуют о том, что компании, принадлежащие фигуранту дела и расположенные в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали промышленные объемы спирта и другие продукты в России.

Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине были обнаружены документы и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще шестерым топ-менеджерам его компаний по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на их имущество для передачи в управление Агентства по управлению активами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.