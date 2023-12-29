Позаштатні помічники не можуть публічно надавати коментарі від імені Головнокомандувача ЗСУ, – Залужний

Валерій Залужний заявив про відсутність помічників-консультантів на громадських засадах.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про відсутність помічників-консультантів на громадських засадах, починаючи з 28 грудня 2023 року. Так він прокоментував неоднозначні заяви засновниці фонду «Захист Майбутнього» Алли Мартинюк у ефірі одного з YouTube-каналів, де її представили як «помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ».

Залужний уточнив, що особи, які працювали як позаштатні помічники, не мали повноважень публічно висловлювати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України. А їх заяви були виключно особистими думками, не представляли офіційної позиції.

«Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою», – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також уточнив: «інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах».

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