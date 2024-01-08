Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс має намір очолити Раду Європи, — ЗМІ

Рейндерс сподівається, що бельгійський уряд цього тижня офіційно висуне його кандидатуру на посаду голови Ради Європи.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс має намір стати наступним генеральним секретарем Ради Європи. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Рейндерс раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб залишитися в наступному складі Єврокомісії.

Однак нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту в червні від партії «Реформаторський рух», членом якої також є Рейндерс.

Висування кандидатури Мішеля ризикує позбавити Рейндерса будь-яких шансів залишитися на посаді в Єврокомісії.

Тепер Рейндерс сподівається, що бельгійський уряд цього тижня офіційно висуне його кандидатуру на посаду голови Ради Європи. За його словами, шанси на те, що це станеться, є дуже високими.

У бельгійській політиці Мішель і Рейндерс відомі тривалою ворожнечею за контроль над партією «Реформаторський рух», яка досягла кульмінації у 2010 році, коли Рейндерс був витіснений з керівництва політсили.

«Не виключено, що Шарль Мішель наполягатиме на тому, щоб Рейндерс отримав шанс (в Раді Європи), щоб прибрати його зі свого шляху на наступні п'ять років», – сказав представник партії.

Як відомо, нинішнім генеральним секретарем Ради Європи є хорватка Марія Пейчинович-Бурич, яка розпочала свій п'ятирічний мандат у 2019 році. Рейндерс також був офіційним кандидатом на цю посаду, але програв представниці Хорватії.

Рада Європи – це міжнародна організація зі штаб-квартирою у Франції. Цей орган не є частиною інституцій ЄС. Рада Європи створена для захисту прав людини, демократії та верховенства права в Європі.

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