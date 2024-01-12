У Польщі затримали 15-річного чеського школяра, який їхав захищати Україну

Хлопець пішов з дому, але до школи не прийшов, тоді батьки повідомили в поліцію та дали опис сина.

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Польські прикордонники затримали в четвер, 11 січня, 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти росії.

Про це інформує портал «Seznam Zprávy» з посиланням на прикордонне управління в польській Сілезії.

У ЗМІ пишуть, що у середу хлопець пішов з дому, але до школи не прийшов. Батьки повідомили в поліцію та дали опис сина. Інформацію про нього чеські поліцейські передали своїм польським колегам. За місцезнаходженням телефону хлопця польська поліція з’ясувала, що він знаходиться в Польщі, у місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

Виявилося, що школяр спакував паспорт вдома, щоб поїхати в Україну воювати проти агресорів з росії. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон. З Польщі підліток повернеться додому в Остраву.

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