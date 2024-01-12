В Польше задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал защищать Украину

Парень ушел из дома, но в школу не пришел, тогда родители сообщили в полицию и дали описание сына.

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Польские пограничники задержали в четверг, 11 января, 15-летнего школьника из Чехии, который ехал воевать против россии.

Об этом сообщает портал «Seznam Zprávy» со ссылкой на пограничное управление в польской Силезии.

В СМИ пишут, что в среду парень ушел из дома, но в школу не пришел. Родители сообщили в полицию и дали описание сына. Информацию о нем чешские полицейские передали своим польским коллегам. По местонахождению телефона парня польская полиция выяснила, что он находится в Польше, в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.

Оказалось, что школьник упаковал паспорт дома, чтобы поехать в Украину воевать против агрессоров из россии. Ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу. Из Польши подросток вернется домой в Остраву.

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