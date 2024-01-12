Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность главы Государственной судебной администрации объявят конкурс

Высший совет правосудия 18 января создаст рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Закрытие дела об админправонарушении ввиду отсутствия его состава свидетельствует, что лицо привлечено к админответственности незаконно, и оно может требовать возмещения, - позиция Верховного Суда

Суд закрыл административное производство в отношении водителя в отсутствие состава, - Верховный Суд указал, может ли водитель требовать возмещения ущерба с государства в лице Патрульной полиции.

Декларации родственных связей и добропорядочности судьи необходимо подавать ежегодно в период с 1 января по 30 апреля – ВККС

Декларацию добропорядочности судьи необходимо подавать после декларации родственных связей судьи и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В постановлении Кабмина об оплате труда госслужащих отсутствуют должности работников судебной системы, - руководитель ГСА Максим Пампура

29 декабря Кабмин принял постановление 1409, которым утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы в 2024 году и перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей, но в нем отсутствуют должности государственной службы в системе правосудия.

Как определить последний день срока досудебного расследования и на что обратить внимание прокурорам, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил порядок исчисления срока досудебного расследования и отметил, что временные рамки срока досудебного расследования являются четко определенными уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

  1. В мире

В Польше задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал защищать Украину

15:15, 12 января 2024
Парень ушел из дома, но в школу не пришел, тогда родители сообщили в полицию и дали описание сына.
В Польше задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал защищать Украину
Иллюстративное изображение: shutterstock.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Польские пограничники задержали в четверг, 11 января, 15-летнего школьника из Чехии, который ехал воевать против россии.

Об этом сообщает портал «Seznam Zprávy» со ссылкой на пограничное управление в польской Силезии.

В СМИ пишут, что в среду парень ушел из дома, но в школу не пришел. Родители сообщили в полицию и дали описание сына. Информацию о нем чешские полицейские передали своим польским коллегам. По местонахождению телефона парня польская полиция выяснила, что он находится в Польше, в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.

Оказалось, что школьник упаковал паспорт дома, чтобы поехать в Украину воевать против агрессоров из россии. Ему оставалось только пересечь польско-украинскую границу. Из Польши подросток вернется домой в Остраву.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська