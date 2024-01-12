Мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, а затем просил не лишать его водительских прав: что решил суд

Житель Сарненского района Ровенской области попал в поле зрения работников патрульной полиции в начале сентября. Правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился 35-летний водитель.
После досмотра в специализированном заведении подтвердился факт пребывания водителя в состоянии наркотического опьянения, сообщает Ровенский апелляционный суд.
Местный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил взыскание — 17 000 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
Админправонарушитель обжаловал постановление суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд. Ссылаясь на семейные обстоятельства, тяжелое материальное положение, просил назначить административное взыскание ниже самого низкого предела санкции ч. 1 ст. 130 КУоАП: наложить на него штраф, но не лишать права управления транспортными средствами.
Суд апелляционной инстанции отказал апеллянту в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку обжалуемое постановление принято с соблюдением норм действующего законодательства.
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