Чоловік сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння, а потім просив не позбавляти його права керування: що вирішив суд

Порушнику призначили 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік, але він попросив пом'якшити покарання.

ілюстративне фото з відкритих джерел

Мешканець Сарненського району Рівненської області потрапив у поле зору працівників патрульної поліції торік на початку вересня. Правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 35-річний воді.

Після огляду у спеціалізованому закладі підтвердився факт перебування водія у стані наркотичного сп’яніння, повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Місцевий суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наклав стягнення — 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Адмінправопорушник оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Покликаючись на сімейні обставини, важкий матеріальний стан, просив призначити адміністративне стягнення нижче від найнижчої межі санкції ч. 1 ст. 130 КУпАП: накласти на нього штраф, але не позбавляти права керування транспортними засобами.

Суд апеляційної інстанції відмовив апелянтові у задоволенні апеляційної скарги, оскільки оскаржувана постанова прийнята з дотриманням норм чинного законодавства.

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