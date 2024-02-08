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  1. У світі

Японія вперше дозволила трансгендерному чоловікові змінити стать без стерилізації

19:19, 8 лютого 2024
Японський суд скасував вимогу до стерилізації для зміни статі.
Японія вперше дозволила трансгендерному чоловікові змінити стать без стерилізації
Джерело фото: Unsplash
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Суд в західній частині Японії виніс історичне рішення, схваливши запит трансгендерного чоловіка на зміну статі в офіційних документах без вимоги до операції стерилізації. Це перше відоме рішення такого роду після того, як вищий суд країни скасував обов'язок хірургічного втручання для отримання таких змін, – повідомляє The Guardian.

50-річний трансгендерний Такакіто Усуї отримав можливість оновити свою стать у свідоцтві про народження, вирішивши довготривалу боротьбу в суді. Рішення про це було прийняте відділенням сімейного суду Окаями в середу.

«Я ніби стою на початку свого нового життя», — сказав він під час телевізійної прес-конференції після оголошення рішення. «Я так схвильований».

Це рішення суду відбулося після того, як Верховний суд Японії визнав неконституційність вимоги до стерилізації для юридичного визнання зміни статі. У жовтні минулого року суд скасував цю обов'язкову вимогу, визнавши її несумісною з конституційними правами.

Суд Окаями встановив, що гормональна терапія, яку отримував Усуї, дозволила йому отримати підтвердження статі. Це визнання є важливим кроком у розвитку законодавства Японії, яке, за словами Усуї, може рухатися швидше, ніж розуміння громадськості.

В Японії багато представників спільноти ЛГБТК+ все ще ховають свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність через страх дискримінації. Країна залишається єдиною державою-членом Великої семи, яка не дозволяє одностатеві шлюби.

Хоча зміни в законодавстві відбуваються повільно, активісти вимагають розширення прав і захисту для ЛГБТК+ спільноти. Вже більше 10 000 японців офіційно змінили свою стать, а рішення суду відображає тенденцію до більшого розуміння і підтримки прав ЛГБТК+ осіб у Японії.

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