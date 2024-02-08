Япония впервые позволила трансгендерному мужчине сменить пол без стерилизации

Японский суд отменил требование к стерилизации для смены пола.

Источник фото: Unsplash

Суд в западной части Японии вынес историческое решение, одобрив запрос трансгендерного мужчины на смену пола в официальных документах без требования к операции стерилизации. Это первое известное решение такого рода после того, как высший суд страны отменил обязанность хирургического вмешательства для получения таких изменений, - сообщает The Guardian.

50-летний трансгендерный Такакито Усуи получил возможность обновить свой пол в свидетельстве о рождении, решив долговременную борьбу в суде. Решение об этом было принято отделением семейного суда Окаямы в среду.

"Я как будто стою в начале своей новой жизни", - сказал он во время телевизионной пресс-конференции после объявления решения. "Я так взволнован".

Это решение суда произошло после того, как Верховный суд Японии признал неконституционность требования к стерилизации для юридического признания смены пола. В октябре прошлого года суд отменил это обязательное требование, признав его несовместимым с конституционными правами.

Суд Окаямы установил, что гормональная терапия, которую получал Усуи, позволила ему получить подтверждение пола. Это признание является важным шагом в развитии законодательства Японии, которое, по словам Усуи, может двигаться быстрее, чем понимание общественности.

В Японии многие представители сообщества ЛГБТК+ все еще скрывают свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность из-за страха дискриминации. Страна остается единственным государством-членом Большой семерки, которое не разрешает однополые браки.

Хотя изменения в законодательстве происходят медленно, активисты требуют расширения прав и защиты для ЛГБТК+ сообщества. Уже более 10 000 японцев официально изменили свой пол, а решение суда отражает тенденцию к большему пониманию и поддержке прав ЛГБТК+ лиц в Японии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.