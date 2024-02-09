У футболі введуть синю картку: що вона означатиме

Синьою карткою гравця вилучатимуть з поля на 10 хвилин.

Міжнародна рада футбольних асоціацій ухвалила рішення про запуск синіх карток, повідомляє британське видання The Telegraph.

Синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин.

Якщо гравець заробить дві сині або жовту та синю, то буде вилучений з поля до кінця матчу.

У деяких змаганнях синю картку можуть спробувати використовувати літом, а спершу її буде введено у англійських турнірах, зокрема у чоловічому та жіночому Кубках Англії.

Водночас цих карток не буде на літньому Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині (Євро-2024) або у наступному сезоні Ліги Чемпіонів УЄФА, оскільки президент УЄФА Алєксандр Чеферін минулого місяця казав, що повністю виступає проти такого нововведення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.