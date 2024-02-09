В футболе введут синюю карточку: что она будет означать

Синей картой игрока будут удалять с поля на 10 минут.

Международный совет футбольных ассоциаций принял решение о запуске синих карт, сообщает британское издание The Telegraph.

Синюю карту будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром. Футболист будет покидать поле на 10 минут.

Если игрок заработает две синие или желтую и синюю, то будет удален с поля до конца матча.

В некоторых соревнованиях синюю карту могут попробовать использовать летом, а сначала она будет введена в английских турнирах, в частности в мужском и женском Кубках Англии.

В то же время, этих карточек не будет на летнем Чемпионате Европы по футболу в Германии (Евро-2024) или в следующем сезоне Лиги Чемпионов УЕФА, поскольку президент УЕФА Александр Чеферин в прошлом месяце говорил, что полностью выступает против такого нововведения.

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