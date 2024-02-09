Утвержден график экзаменов для поступления на магистратуру в 2024 году: обнародовано даты

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру пройдет с 24 июня по 15 июля 2024 года.

Источник фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Украинский центр оценивания качества образования сообщил об обнародовании календарного плана организации и проведения в 2024 году вступительных экзаменов в магистратуру.

Так, согласно календарному плану, вступительные экзамены будут проходить в две сессии:

основная сессия: 24 июня – 15 июля;

дополнительная сессия: 31 июля – 14 августа.

Приказом также предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в экзаменах, — основной и дополнительный.

Основной этап регистрации продлится с 7 по 29 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемными комиссиями учреждений высшего образования. Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут указаны данные для осуществления входа на информационную страницу «Кабинет участника вступительных испытаний на магистратуру».

В дополнительный период (17–21 июня) будут иметь возможность зарегистрироваться для прохождения экзаменов те лица, которые не смогли этого сделать во время основного периода регистрации.

До 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указано дату, время и место проведения тестирования, а до 26 июля – участники дополнительной сессии.

Информация о результатах основной сессии по шкале 100–200 баллов будет размещена на информационных страницах участников до 20 июля, дополнительной – до 20 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.