В США признали незаконными роботизированные звонки, озвученные искусственным интеллектом

Федеральная комиссия по связи постановила, что такие голоса также «искусственны», а потому незаконны для звонков.

В США Федеральная комиссия по связи решила регулировать роботизированные звонки с использованием голосов, сгенерированных искусственным интеллектом. Об этом говорится в заявлении FCC.

Предшествовал этому случай, как в январе искусственный голос президента США Джо Байдена по телефону призвал демократов Нью-Гэмпшира пропустить праймериз.

Регулятор постановил, что такие голоса также «искусственны», а потому незаконны для звонков.

Следователи, изучавшие фейковый звонок Байдена, недавно пришли к выводу, что голос был сгенерирован инструментом ElevenLabs, а сам звонок поступил от подозрительного телекоммуникационного провайдера в Lingo, который также проходил через многие другие телекомы. FCC отмечает, что эта компания годами занималась незаконными звонками.

Закон о защите потребителей телефонных услуг запрещает использовать искусственные или предварительно записанные голоса для большинства неэкстренных звонков «без предварительного четкого согласия абонента» и предусматривает штрафные санкции за нарушение.

«Злоумышленники используют голоса, сгенерированные искусственным интеллектом, для нежелательных робозвонков, чтобы требовать деньги у уязвимых членов семьи, имитировать знаменитостей и дезинформировать избирателей», — заявила глава FCC Джессика Розенворсель.

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