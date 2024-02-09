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  1. В Украине

Клирику УПЦ МП, организовывавшему провокации в Киево-Печерской лавре, сообщили о подозрении

13:52, 9 февраля 2024
Под видом акций протеста клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.
Клирику УПЦ МП, организовывавшему провокации в Киево-Печерской лавре, сообщили о подозрении
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала подрывную деятельность иеродиакона УПЦ МП, который действовавал в пользу страны-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что фигурант - один из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года. Под видом акций протеста клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

«Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене.

В частности, как выяснило расследование, вражеский пропагандист «инструктировал» иеродиакона по записи и распространению провокативных видео искусственных беспорядков у Лавры.

Снятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории», - говорится в сообщении.

Кроме того, в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство россии. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, включая защитников Мариуполя.

Инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту нахождения клирика была обнаружена компьютерная техника, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.

На основании полученных материалов следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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