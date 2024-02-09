Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член ВККС во время собеседования на председателя НАПК Виталий Гацелюк: ВККС совершила квантовый скачок, а если кто-то из членов ВККС будет в НАПК – это будет космический уровень

Собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, который решил выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

Как прошел первый в 2024 году Пленум Верховного Суда: известны решения

Верховный Суд подвел итоги 2023 года и сообщил, какие проблемы будет решать в 2024 году.

Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Судьи Верховного Суда и известные юристы отдали честь Валерию Залужному

Судейское сообщество подчеркнуло свое уважение к Валерию Залужному.

  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Право суда на восстановление срока апелляционного обжалования не безгранично, — суд

19:00, 9 февраля 2024
Жительнице Ровно отказали в удовлетворении ходатайства о возобновлении пропущенного срока на обжалование постановления местного суда, которым ее признали виновной в управлении авто в состоянии опьянения.
Право суда на восстановление срока апелляционного обжалования не безгранично, — суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд отказал апеллянтке в удовлетворении ходатайства о возобновлении пропущенного срока на обжалование постановления местного суда, которым ее признано виновной в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Торік 3 серпня близько 9:35 працівники патрульної поліції на автодорозі М-06 «Київ-Чоп» зупинили автомобіль «HYUNDAI ACCENT», за кермом якого перебувала 43-річна рівнянка. Результати Drager показали, що жінка таки вживала алкоголь, вміст якого в крові складав близько трьох проміле (2.82).

Місцевий суд притягнув водійку до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) та ще й стягнув з неї 17 000 штрафу, а також позбавив права керування транспортними засобами впродовж найближчого року.

Захисник жінки, попри встановлені законодавством строки на оскарження, звернувся до апеляційного суду не впродовж десяти днів після проголошення судового рішення, а через півтора місяця.

Зауважимо, що Рівненський апеляційний суд переважно задовольняє клопотання сторони про поновлення строку на апеляційне оскарження, якщо він пропущений з поважних причин. Однак право суду на такі дії не є безмежним.     

Апеляційний суд, вивчивши матеріали справи, з’ясував, що справа неодноразового призначалася до розгляду в місцевому суді, про що рівнянка повідомлялася вчасно й  належним чином. Жінка щоразу подавала заяви про відкладення розгляду справи та видачу їй матеріалів для ознайомлення.

Зрештою, торік у листопаді суд першої інстанції виголосив рішення, яке за тиждень було оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Крім того, стороні надсилалася копія постанови, що підтверджує факт об’єктивної можливості ознайомитися з судовим рішенням і можливістю оскаржити його в апеляційному порядку у встановлені та розумні строки.

Оскільки норми діючого КУпАП не містять вичерпного переліку підстав, які вважаються поважними для вирішення питання про поновлення пропущеного строку оскарження постанови суду, апеляційний суд визначає такі причини в кожному конкретному випадку з огляду на обставини справи.

Захисник адмінправопорушниці не довів поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження судового рішення, тому суд апеляційної інстанції відмовив йому у задоволенні клопотання та повернув апеляційну скаргу у зв’язку із пропуском строку, встановленого для її подання.

Європейський суд з прав людини зауважує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов’язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням її справи, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов’язки, оскільки один із критеріїв «розумності строку» є саме поведінка заявника. Так, суд покладає на заявника лише обов’язок демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, які безпосередньо його стосуються, утримуватися від виконання заходів, що затягують провадження у справі, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для пришвидшення процедури слухання (рішення ЄСПЛ «Чірікоста і Віола проти Італії»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду