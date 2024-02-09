Заболеваемость среди детей на ОРВИ, грипп и COVID-19 выросла на 31%

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей среди детей выросла на 31%, среди взрослых – на 12,9%.

Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Заболеваемость на ОРВИ, грипп и COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей среди детей выросла на 31%, среди взрослых – на 12,9%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 9 февраля.

За неделю с 29 января по 4 февраля в стране на ОРВИ заболело 226 338 украинцев. В 22 регионах зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов А и В.

Также в течение этого времени зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «Грипп». Всего с начала сезона зарегистрировано 35 летальных исходов, отметили в Минздраве.

У 3 105 человек с 29 января по 4 февраля обнаружили COVID-19. Зарегистрировано 28 летальных исходов из-за осложнений от COVID-19. В Минздраве сообщили, что все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

Как мы писали, в Киеве школы могут перевести на дистанционку из-за увеличения заболеваемости среди школьников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.