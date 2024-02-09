Захворюваність серед дітей на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла на 31%

Захворюваність у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%.

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Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я 9 лютого.

За тиждень з 29 січня по 4 лютого в країні на ГРВІ захворіло 226 338 українців. В 22 регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В.

Також протягом цього часу зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом «Грип». Загалом з початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків, зазначили у МОЗ.

У 3 105 осіб з 29 січня по 4 лютого виявили COVID-19. Зареєстровано 28 летальних випадків через ускладнення від COVID-19. У МОЗ повідомили, що всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

Як ми писали, у Києві школи можуть перевести на дистанційку через збільшення захворюваності серед школярів.

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